‘Haringvlietbrug moet minder open’

Op naar de haven in Zevenber­gen: terugblik 2019 en vooruit­blik 2020

6:00 ZEVENBERGEN - Sinds de eerste schop in april in de grond van het haventracé van Zevenbergen is gegaan, is er veel gebeurd - meer in positieve dan in negatieve zin. Het Moerdijkse college van B en W blikt daarom tevreden terug. ,,We zitten op schema.”