Haringvlietbrug komende weken 's nachts deels dicht voor werkzaamheden

Het werk is nodig omdat in juni dit jaar een storm een metalen plaat had losgerukt van de parallelweg. Een automobiliste raakte gewond en door het ongeval ontstond een enorme file.

Twaalf nachten wordt gewerkt aan de brug. Telkens is één rijbaan dicht. Vanaf 21 september is de parallelrijbaan drie nachten dicht. Vanaf 3 oktober is de baan in zuidelijke richting vijf nachten gesloten en vanaf 9 oktober is de weg richting Rotterdam drie nachten dicht.