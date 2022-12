Haringvlietbrug komende week alle nachten geheel afgesloten

Extra miljoenen voor ‘ruïne’ van Moerdijk: ‘De onrust is weggenomen’

MOERDIJK - Opluchting in het dorp Moerdijk. Nu duidelijk is dat de gemeenteraad bereid is om 2,6 miljoen euro ‘extra’ uit trekken, staat niks de opknapbeurt van de verouderde dorpshaven meer in de weg. ,,De onrust is weggenomen.”

7 december