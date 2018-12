Harde wind en regen zitten kerstmarkten Moerdijk flink dwars

MOERDIJK - Het zat de kerstmarkten in de gemeente Moerdijk afgelopen zaterdag niet mee. Vanwege de harde wind en de verwachte regen werden de kerstmarkten in het dorp Moerdijk en Fijnaart afgelast. Maar gelukkig waren de kerstmarkten in Helwijk en Klundert binnen en konden die wel doorgaan.

In de Blokhut in Helwijk is het vanaf het eerste duur druk. Er is dan ook veel te koop. Het hele jaar door spaart Speeltuinvereniging Kindervreugd alle kerstspulletjes die binnenkomen op. ,,Zo kunnen we op de kerstmarkt veel kerstartikelen aanbieden", vertelt Erik Maliepaard, voorzitter van de vereniging.

En dat weten de vaste klanten van de kerstmarkt. Die staan al om tien uur op de stoep om de mooiste en leukste kerstspullen te scoren. En gescoord worden kan er, want alles wat je kunt bedenken op het gebied van kerst is er te koop.

Klundert

In het Vlasserij-Suikermuseum in Klundert is het een heel andere kerstmarkt. Een met stands die voor het overgrote gedeelte worden bemand door dames. Er is voor ieder wat wils: sieraden, zelfgemaakte kaarten en doosjes, mooie kleding voor de kerstdagen, potjes met allerlei soorten jam en vogelhuisjes. Terwijl de dames heerlijk snuffelen in de stands, hebben de mannen meer belangstelling voor wat er in het museum te zien is. En als men alles gezien heeft, is er het horecagedeelte waar de erwtensoep en de glühwein gretig aftrek vinden.

Fijnaart

Hoewel de grote kerstmarkt in Fijnaart in de buitenlucht niet doorging, kon het publiek in de Ontmoetingskerk wel terecht op een kleine kerstmarkt.