Hangjeugd Zevenbergen: 'Gedeald wordt hier absoluut niet'

ZEVENBERGEN - "We willen een plek waar we mogen staan zonder mensen tot last te zijn. Een extra prullenbak is ook wel handig, maar, het allerliefst willen we dat men gewoon met ons in gesprek gaat." De 15-jarige Kim van Veen maakt deel uit van 'dé hanggroep' van Zevenbergen en is het zat dat haar groep steeds weer in een kwaad daglicht wordt gezet.

Met een club die uit soms 20, soms 40 en maximaal 55 jongeren bestaat, chillt ze bijna iedere dag op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Virtus. Nadat voorzitter Rien van Venrooy vorige week in deze krant meldde veel last van de jongeren te hebben, wil Van Veen namens de groep hun kant van het verhaal laten horen. Met name de uitspraak van Van Venrooy over het vermoedde drugsdealen, schoot bij Van Veen in het verkeerde keelgat. "Dat maakt me boos. Er wordt in onze groep niet gedeald. Veel van ons moeten niets van drugs hebben. Er wordt weleens door iemand een joint gerookt, maar die persoon wordt vriendelijk verzocht een stukje verderop te gaan staan, wat ook altijd zonder gedoe gebeurt. Gedeald wordt hier absoluut niet." Ze wordt hierin bijgestaan door vriendin Melissa, uit dezelfde groep. "Ik kan niet tegen die wietlucht, zoals meer van ons."

Op een doorsnee woensdagavond is van drugsgebruik dan ook niets te merken. Rond 20.30 uur hebben zo'n dertig jongeren zich op het parkeerterrein van de voetbalclub verzameld. Een groepje 'ouderen' hangt tegen hun getunede auto's. Uit een achterklep ervan schalt hardstylemuziek die prompt overgaat in Nederlandstalige meezingers. "We luisteren naar van alles", zegt een van hen. "Maar niet door elkaar, daar worden we zelf ook gestoord van."

'Kijk, dit bedoel ik nou'

Wijkagente Larissa van Helten is even daarvoor onverwachts komen aanrijden om poolshoogte te nemen. De politieauto wordt verwelkomd door het afschieten van een confettishooter. Van Helten kan erom lachen en stapt met een grijns op haar gezicht uit de wagen. "Wat mij betreft staan de jongeren hier prima. Maar, ze hebben zich wel aan regels te houden. Doen ze dat niet, dan verpesten ze het voor zichzelf en zijn ze hun plek kwijt. Zevenbergen kent veel jeugd en zij verdienen een goede hangplaats. Ik ben dan ook blij dat de jongeren zelf initiatief hebben genomen en met ons en andere partijen in gesprek gaan." Haar zin wordt onderbroken door het met piepende banden wegscheuren van een paar auto's. "Kijk, dit bedoel ik nou", zegt ze tegen de groep. "Hier krijgen we klachten van. Jullie hebben zelf in de hand hoe jullie je gedragen." De jongeren balen zichtbaar van de actie met de auto's en geven aan dat de bestuurders niet bij hun groep horen, waarvan de gemiddelde leeftijd zo'n zeventien jaar is.

Zwerfafval

De klachten over het rondslingerende afval, daar kunnen de jongeren zich wel in vinden. "Daar maken we werk van", zegt Van Veen. "Er ligt weleens afval van ons, dat zullen we niet ontkennen. Maar, dat heeft er ook mee te maken dat er op het hele terrein één prullenbak staat die vaak overvol is. Het zou fijn zijn als 'ie vaker wordt geleegd of als er een prullenbak bijkomt. Tot die tijd nemen we zelf vuilniszakken mee om onze troep weg te gooien."

'Niemand komt naar ons toe'

Wat de 15-jarige het meest steekt, is dat overlastmelders niet op de groep af stappen om te vragen of de muziek wat zachter mag, of het vuil opgeruimd kan worden of dat er auto's zijn die teveel lawaai maken. "Niemand komt naar ons toe. De politie wordt meteen gebeld. Dat vinden we jammer. We zijn een sociale groep waar echt niemand bang voor hoeft te zijn." Om de communicatie tussen de melders en de jongeren beter te laten verlopen, heeft Van Veen verschillende partijen gevraagd om met haar om de tafel te zitten. "Ik ga met de voorzitter van de hockeyvereniging en de voorzitter van Virtus in gesprek om te kijken welke afspraken we kunnen maken. Ik wil ook een gesprek met de gemeente, maar weet niet zo goed hoe ik dat moet regelen. Gelukkig helpt het jongerenwerk me daarbij."