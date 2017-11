Hangjeugd laat goede kant zien en ruimt parkeerplaats Virtus op

"Via dit mailtje wil ik u even op de hoogte stellen van de situatie", begint Kim van Veen. "Vrijdagmiddag heeft iemand uit de groep contact gehad met de politie over het 'evenement' van die avond. De samenwerking met de politie is goed verlopen. 's Avonds zijn ze langs gekomen om een kijkje te nemen hoe het ging."



Een aantal jongeren uit de groep hebben vrijdag aan het einde van de middag het parkeerterrein opgeruimd. "Dit was om te laten zien dat we de problemen willen oplossen en dat we er serieus mee bezig zijn", verteld Kim.



"'s Avonds is het ook goed verlopen met het afval. Er waren vuilniszakken meegenomen. Iedereen heeft netjes het afval dat ze hadden weggegooid."