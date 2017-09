Handbalvereniging Groene Ster ziet Abraham

Wie de vele bewaarde krantenknipsels bekijkt, leest dat cultureel opbouwwerker Harry Theunissen in 1967 samen met sportstudenten Dion Wevers en Henk Huysmans het initiatief nam tot de oprichting van Groene Ster. Later zijn Keep Fit (een trimafdeling), volleybal, tafeltennis, badminton, judo, zwemmen en ballet ook toegevoegd aan Sportvereniging Groene Ster. Zelfstandig opererende afdelingen, die naar de gemeente toe als één front probeerden te opereren.

De samenwerking tussen atletiek, handbal en judo heeft ervoor gezorgd dat op sportpark de Knip een gezamenlijke accommodatie gebouwd is, tussen de handbalvelden en de atletiekbaan. Nu hebben zowel handbal als atletiek een fraai eigen onderkomen. Circa 15 jaar geleden zijn alle Groene Ster-afdelingen als zelfstandige vereniging verder gegaan. Wat overbleef, was de handbal.

Volledig scherm De bondspas van oprichter Harry Theunissen. © Richard Gesell

Sporthal de Borgh

De eerste trainingen werden ooit gegeven in de gymzaal van de St. Jan (later bekend als de Schakel). De handballers hebben in de loop der jaren alle gymzalen van Zevenbergen benut om te trainen. Met de komst van sporthal de Molenberg, nu de Borgh, groeide de vereniging explosief. De gemeente ging ook akkoord met de aanleg van verharde velden op de Knip, waarbij veel zelfwerkzaamheid van de vereniging ervoor zorgde dat de kosten binnen de perken bleven.

Nationale Damesteam

Sportief hebben zowel de dames als heren landelijk op hoog niveau gespeeld, de dames zelfs in de eredivisie. Jack Mulders, die van 1990 tot en met 2000 training gaf - de glorietijd van de dames - denkt nog regelmatig aan die periode. ,,Ik herinner me de spanning in de wedstrijd tegen DES'72 in 1999, voor promotie naar de eredivisie, nog goed. De ambiance bij onze thuiswedstrijden was prachtig. Toen hebben we zelfs tegen het Nationale Damesteam gespeeld.''

Quote We hebben echt talent in huis en handbal leeft hier. Kittie Verdaas-Dekker Ook jeugdteams kwalificeerden zich menig jaar voor landelijke finales. Het hoge niveau was ook reden om deel te nemen aan internationale toernooien. Het meerdaagse juniorentoernooi in juni is nog jaarlijks een ontmoetingsplek voor handbalteams uit heel Nederland.

Eigen hal

De laatste jaren ging het sportief minder voor de wind, waardoor zowel de dames als heren niet meer zo hoog spelen. Op de vraag waar de handballers over tien jaar staan, antwoordt Kittie Verdaas-Dekker, bestuurslid jeugdzaken: ,,Ik hoop dat we dan weer meedraaien op hoog niveau. Daarnaast zijn we als bestuur bezig ons te oriënteren op de mogelijkheden om in Zevenbergen een tweede sporthal te realiseren. Als club willen we meer trainingstijd, maar uren zijn nu niet beschikbaar. We hebben echt talent in huis en handbal leeft hier. Nu nog kijken of een eigen hal haalbaar is.''

Door de jaren heen zijn verschillende jubilea uitbundig gevierd. De jubileumcommissie hoopt dat komend weekend opnieuw.

Programma: