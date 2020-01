Handbalvereniging Groene Ster wil eigen sporthal bouwen in Zevenbergen

‘We offeren onze buitencompetitie op’

Over de locatie is Horsten duidelijk. ,,Op ons eigen terrein aan de Galgenweg hebben we ruimte. Wel offeren we dan onze buitencompetitie op, maar dat is een keuze die we graag maken. Belangrijk is dat dit plan door meerdere partijen wordt gedragen. Zo participeert turnvereniging AZTV uit Zevenbergen, en hebben we nog een aantal andere allianties gesloten. En we zijn in gesprek met een aantal basisscholen.”