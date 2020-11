Hamsterééééén! Want de bieb gaat weer dicht

Zo is Astrid van Nes bij de balie van de Zevenbergse bieb op de Kasteelweg druk bezig om twee Dikkie Diks en nog vijf andere boeken in te scannen en vervolgens in haar tas te stoppen. ,,Zes voor m'n dochter en één voor mij, want ik ben zelf ook een lezer", zegt ze.

Normaal zijn het er minder, al verslindt de 2-jarige Eva ze bij de vleet. ,,Ze gaat vaak mee, ongeveer eens in de twee weken. Dan is het ook een uitje voor ons.”

Een uitje naar de bieb is er in elk geval de komende twee weken niet bij. Oók al niet. De dinsdag door Rutte aangekondigde coronamaatregel was niet aan dovemansoren besteed. Rijen dik stonden er gisteren voor de bibliotheekdeuren om nog snel leesvoer of ander materiaal zoals dvd's en spelletjes in te slaan.

Nog nooit was het zó druk in de bieb

Hetzelfde beeld bij de Etten-Leurse bieb in Nieuwe Nobelaer. Zeker vanaf maandag werd het hamstergedrag zichtbaar. En eigenlijk de weken daarvoor ook al in zekere mate.

Nog nooit, zo constateren de medewerkers van de bibliotheek, is het in de afgelopen jaren zó druk geweest. ,,Er wordt heel veel gelezen in Etten-Leur”, constateert directeur Hilda Vliegenthart tot haar genoegen.

Het enige lichtpuntje

Dat is dan het enige lichtpuntje op deze donkere dag, de opmaat naar een periode van nog onbekende lengte waarin niemand gebruik kan maken van de diensten van de bibliotheek.

De sluitingsverplichting kwam toch nog als een schok, zegt ze: ,,Ik zat naar het Journaal te kijken, er werd gesproken over het welzijn van de mensen en ik dacht: goh, dit gaat de goede kant op.” Niet dus.

Quote Sportscho­len mogen wel open blijven. Ik ben zelf een fanatiek sporter, maar wat er nu allemaal wegvalt... Hilda Vliegenthart, Directeur Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur

Begrip is er wel, maar begrijpen doet ze het minder. ,,Sportscholen mogen wel open blijven. Begrijp me goed: ik ben zelf een fanatiek sporter. Maar wat er nu allemaal wegvalt hier in Nieuwe Nobelaer: taalles voor laaggeletterden, gitaarles, meedoen aan een kerstspecial, boeken lenen... ga zo maar door. Heel jammer.”

Volledig scherm Programmamaker Mariska van Beek in de bibliotheek in Zevenbergen. ,,Het is veel drukker dan anders." © Annelies Vlaanderen

Mariska van Beek, programmamaker in de Zevenbergse bieb die deel uitmaakt van Bibliotheek West-Brabant, heeft zich er al bij neergelegd. ,,We zagen het wel enigszins aankomen, en de lezers ook. Vandaar hun hamstergedrag - en dat is ook prima. Het is niet anders. Gelukkig hebben we ook een online-aanbod en gaan we kijken wat we daarin nog extra kunnen doen.”