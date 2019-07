Hakken in de hitte: werk aan haven Zevenbergen gaat gewoon door

VIDEOZEVENBERGEN - De haven moet op tijd af zijn, er valt nog tijd in te halen vanwege de vertraagde start, en dús werken de bouwvakkers deze zomer gewoon door in het centrum van Zevenbergen.

Zelfs bij de hoogste temperaturen, zoals afgelopen week het geval was.

,,Maar wel met aangepaste maatregelen” legt Rudy Nuijten van bouwcombinatie Strukton Civiel Zuid/Van den Herik uit. ,Want als er iemand van z'n stokje valt die je dan met spoed naar de huisarts moet brengen, dat schiet ook niet op.”

Volledig scherm Zevenbergen - 25-7-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Ook op deze snikhete dag werkt men door aan de Zevenbergse Haven. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Geen klachten meer

Tot nu toe is er niets in die richting voorgevallen. Klachten waren er alleen op dinsdag, erkent de de hoofduitvoerder. ,,Toen hadden we nog niet zo in de gaten dat het al zo warm was.”

Bij temperaturen boven de 25 graden gelden al aangepaste maatregelen en bij de extreme hitte van de afgelopen dagen was het hitteprotocol van kracht. Nuijten noemt eerst de aanpassing in de werktijden: ,,Normaal gesproken werken we van 7 tot 4 uur; deze week was het van 7 tot 2 uur. “

Quote Water of een ijsje: maakt mij niet uit, ik vind het allebei lekker Bert van Helmond, voorman Strukton Civiel Zuid/Van den Herik

Het liefst hadden ze al om een uur of 5, 6 willen beginnen, maar daar maken ze de omgeving niet blij mee. Dus gebeurt het niet.

Andere maatregelen, gaat Nuijten verder: ,,Helmen alleen op als je je in de draaicirkel van een kraanmachine bevindt, en verder worden er regelmatig flesjes koel water uitgedeeld. Ook ijsjes, maar die willen ze niet.”

Een uitzondering vormt voorman Bert van Helmond. ,,Water, een ijsje: mij maakt het niet uit. Ik vind het allebei lekker met dit weer.”

Water sproeien om stofwolken te voorkomen

Ook aan de omgeving wordt gedacht. Om stofwolken te voorkomen, sproeit een wagen geregeld water over de hele lengte van de bouwlocatie tussen de Noord- en Zuidhaven, om stofwolken te voorkomen.