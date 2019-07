Haken en breien bij de twaalfde Ruigenhilfair in Oudemolen

Het is een vrolijke entree bij de 17de eeuwse boerderij de Prullenkast aan de Zuidlangeweg in Oudemolen. Ieder jaar heeft de Ruigenhilfair een thema. Dit jaar is gekozen voor 'haken en breien'. En dat dit thema steeds meer leeft is te zien op het plein in Oudemolen waar alles over breien en haken te vinden is. Monique Koomans van 'Wol en Moos' uit Fijnaart is door Gonny en Monique Herbonnet van de Prullenkast gevraagd dit thema uit te werken.

,,Ik heb een aantal collega's, zoals wij dat noemen, benaderd om mee te doen aan de fair", vertelt Koomans. ,,En zoals je ziet hebben we een mooi brei- en haakplein gemaakt met voor iedereen wat wils."

Gebreid speelgoed

Niet alleen zijn er truien en omslagdoeken te bewonderen en te koop maar ook gebreide babykleertjes en speelgoed. Wie wil kan aan een grote tafel gaan zitten om lekker te haken of te breien. ,,Onze samenwerking onderling is zo goed", vertelt Koomans, ,,dat we er over denken om volgend jaar hier bij de Prullenkast een fair te houden met breisels en picknick. 'Picknick in Wei' lijkt ons wel een leuke naam. Maar daar gaan we nog over brainstormen."

Naast het brei- en haakplein is er een gezondheidsplein waar bezoekers zich kunnen laten masseren of meedoen aan een yogaworkshop. Rondom de boerderij staan 50 kramen waar van alles te koop of te bekijken valt.

Beetje te warm

Serviezen, vazen, glaswerk en broderie. Planten en bloemen, rommelmarktspulletjes en allerlei creatieve uitingen. Zoals Ineke van Nispen, die met haar papiertechniek heel wat bezoekers trekt. ,,Het is vandaag lekker druk", vertelt Van Nispen. ,,Maar gisteren was het eigenlijk een beetje te warm."

Coby en Meint Posthumus zijn vaste standhouders op de Ruigenhilfair. Ook nu zijn ze weer van de partij met plantjes uit eigen tuin. Nieuw dit jaar is het kanovaren. In het water dat langs de Prullenkast loopt, kan in een driepersoonskano een tochtje worden gemaakt.

