Gruwelijke taferelen in zaak ‘balkonduwer’, poging tot moord op Zevenbergse

VIDEO Meters maken tijdens groeiende Vestingloop in Willemstad

25 september WILLEMSTAD - Waar veel stratenlopen al jaren blijven steken op een paar honderd hardlopers, groeit de Vestingloop in Willemstad als kool. Dit jaar stonden ruim 1500 sportievelingen aan het vertrek, afkomstig uit 167 verschillende plaatsen en alle twaalf provincies. Het is dat het vestingstadje niet nóg meer deelnemers kan verwerken, anders komen de tweeduizend weldra ook in beeld.