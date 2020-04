Groter radarnetwerk voor veiligere scheepvaart naar Moerdijk: ‘Cruciaal voor een betere toegang’

MOERDIJK - Steeds meer schepen doen de zeehaven van Moerdijk aan. Het wordt steeds drukker op het water van de Dordtsche Kil en het Hollandsch Diep en daardoor ook gevaarlijker. Maar op een groot deel ontbreekt een radarnetwerk om al die scheepvaart vanuit de verkeerspost in Dordrecht in veilige banen te leiden. Daar komt waarschijnlijk snel verandering in.

Althans, dat verwacht Ferdinand van de Oever, directeur van het Havenbedrijf Moerdijk. Rijkswaterstaat gaat dit jaar of volgend jaar kijken of de veiligheid op het water kan worden verbeterd door meer radarmasten op de wal te plaatsen zodat de verkeerspost een groter gebied in de gaten kan houden. Dat is jaren eerder dan verwacht.

Ook radarmasten bij Moerdijk

Van den Oever heeft goede hoop dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) na het onderzoek van Rijkswaterstaat snel het besluit neemt om het zogeheten walradardekkingssysteem uit te breiden tot en met Moerdijk. ,,Cruciaal voor een betere toegang van onze haven.”

Vurige wens regio

Verbetering van de veiligheid van het scheepvaartverkeer is een vurige wens in heel de regio. Naast het havenbedrijf dringen de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid, de gemeenten Moerdijk, Strijen en Cromstrijen, de provincie Brabant en het loodswezen al jaren aan op maatregelen.

Vooral de kruising van de Dordtsche Kil met het Hollandsch Diep staat in scheepvaartkringen bekend als gevaarlijk. Er hebben zich in het verleden tal van incidenten voorgedaan.

Begeleiding verkeerstoren

Schepen op weg naar Moerdijk krijgen op dit moment begeleiding van de verkeerstoren bij Dordrecht. Maar niet op heel het traject, want er is geen complete radardekking. ,,De masten staan er maar tot halverwege het eiland van Dordrecht", aldus Van den Oever.

Zwaarder veiligheidsregime

Naar Moerdijk toe is kan de verkeerspost de boel dus niet meer in de smiezen houden en dus ook niet ingrijpen als een gevaarlijke situatie dreigt. ,,Daardoor vallen we in een zwaarder veiligheidsregime. Zo moeten veel zeeschepen gebruik maken van loodsen. Of moeten ze aan allerlei aanvullende eisen voldoen om ontheffing te krijgen.”

Quote Je praat voor een loods al gauw over 1.500 euro. Dat is serieus geld Ferdinand van den Oever, directeur Havenbedrijf Moerdijk Dat zorgt niet alleen voor rompslomp, het kost rederijen een lieve duit: ,,Je praat voor een loods al gauw over 1.500 euro. Dat is serieus geld.” Als radar heel het traject dekt, is dit niet meer nodig.

Vijf zeehavens