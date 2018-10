Grote weerstand tegen wonen Havenfront Willemstad

Het braakliggende terrein aan de Hellegatsweg was jarenlang in beeld voor een hotel, maar dat is er nooit gekomen. Havenfront Belegging CV kocht de grond van Ballast Nedam en kiest voor woningbouw: twee blokken met in totaal 28 appartementen. Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken door de bestemming van het gebied om te zetten van toeristisch-recreatief naar wonen, maar dat blijkt zeer tegen de zin van de buren: jachthaven De Batterij en Van Bellen Wing & Snow Willemstad.