Grote twijfels over schaderegeling werk centrum Zevenbergen

ZEVENBERGEN - De gemeenteraad heeft grote twijfels over de speciale regeling die er moet komen voor winkeliers die schade ondervinden van de grootschalige werkzaamheden in het centrum van Zevenbergen.

Fracties vrezen onder meer voor te lange procedures, maar het bevreemdt ze ook dat het college van burgemeester en wethouders nog overleg moet voeren met de Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ).

Haven

De komende jaren staan grootschalige werkzaamheden in het centrum van Zevenbergen op de rol, met het open graven van de haven en herinrichting van de Markt. Winkeliers kunnen hier schade van ondervinden, bijvoorbeeld omdat ze een poos lastiger te bereiken zijn. Zij kunnen sowieso schade claimen, toch stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om een speciale regeling in het leven te roepen. Dan is vooraf voor ondernemers en inwoners duidelijk hoe de gemeente met schadegevallen omspringt en welke procedures er precies zijn. De 'Verordening nadeelcompensatie' moet vooraf duidelijk scheppen.

Toch leven er nog heel veel vragen. Zeker ook onder ondernemers, zei Ronald van der Sande van OVZ deze week in de raadscommissie Bestuur en Middelen. Maar ook fracties vragen zich af hoe de regeling in de praktijk uitpakt. Zo moet een winkelier straks kunnen aantonen over een bepaalde periode verlies te lijden. Als daar maanden overheen gaan, valt de bewuste ondernemer dan in de tussentijd niet gewoon om? Maar ook dat het 300 euro kost om compensatie aan te vragen, stuit velen tegen de borst.

Schadeclaim

Wethouder Thomas Zwiers liet weten dat de gemeente alles in het werk stelt om schade te voorkomen. In Zaandam is de haven ook heropend, met een vergelijkbare regeling. Daar is geen enkele schadeclaim ingediend. Het open graven is zulk bijzonder werk, dat Zwiers zelfs hoopt extra bezoekers te lokken. Het staat volgens hem buiten kijf dat als winkeliers toch aantoonbaar schade ondervinden, zij ook snel worden geholpen.