Grote schepen kijken? Bij dit uitkijkpunt kijk je je ogen uit

verborgen parelsWILLEMSTAD - Bij de Volkeraksluizen in Willemstad is het met 140.000 beroepsvaartschepen en 35.000 recreatiejachten per jaar een drukke bedoening. Dat is niet gek, want het is het grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa.

Via de uitkijktoren heb je zicht op schepen van allerlei groottes, beladen met containers, afkomstig uit verschillende landen. ,,Er is volop beweging. Daarom is het zeker de moeite waard eens te komen kijken. Vanaf de uitkijktoren kun je ze allemaal langs zien komen", vertelt Henk van den Heuvel van Rijkswaterstaat.

Vandaag: Volkeraksluizen Willemstad.

Bij het sluizencomplex is het zo druk omdat het de hoofdschakel vormt van de verbinding tussen Rotterdam, de Scheldehavens en het Duitse achterland. Daarom komen er veel schepen afkomstig uit andere landen, met hun nationale vlag wapperend op het dek, langs.

Veel vaarverkeer

In 1967 openden de eerste twee sluiskolken de sluisdeuren, als onderdeel van het Deltaplan. ,,Al snel bleek dat de capaciteit onvoldoende was, wat lange wachttijden tot gevolgen had. In 1974 werd het complex uitgebreid met een extra sluis voor de binnenvaart en een aparte recreatiesluis voor jachten. Daarnaast werd nog een inlaatsluis gebouwd", vertelt Van den Heuvel.



Wie weleens over de Volkerakbrug rijdt, heeft vast eens voor een open brug gestaan. ,,Het is een verbindingsweg met de A4, die een paar jaar geleden doorgetrokken is bij Steenbergen. Het vrachtverkeer, met name vanuit de Maasvlakte, maakt daar nu veel meer gebruik van.”

,,Het gaat over de grootste havens die we kennen, zoals die van Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast hebben steeds meer mensen in de recreatievaart een hoge mast die niet door de recreatiesluis kan omdat de brug te laag is. Daarom moeten ze door de beweegbare brug. Voor het verkeer is dat weleens vervelend, zeker met de drukte in de zomermaanden. Er wordt wel rekening gehouden met spitsuren, anders wordt het te chaotisch."

Het wordt alleen maar drukker bij de sluizen, dus momenteel wordt er nagedacht over de aanleg van een vierde schutkolk voor de beroepsvaart. ,,Naar verwachting is die binnen de komende tien jaar nodig. Om dat te realiseren, is zo'n vijf tot zeven jaar tijd nodig."

De schepen die passeren kunnen in lengte variëren van 40 tot wel 190 meter. Indrukwekkend is om te zien hoe de grote, logge schepen langs elkaar heen manoeuvreren in de sluis. Best de moeite waard dus om eens een kijkje te nemen bij de Volkeraksluizen. De uitkijktoren is gratis te beklimmen en geeft een goed beeld van wat er allemaal door het sluizencomplex komt.

Bianca en Mark van Ierland uit Breda vieren de laatste dag van hun vakantie. Hun kinderen, Dex en Lot, wijzen vanaf de uitkijktoren van alles aan. ,,We kwamen naar Willemstad om lekker een terrasje te pakken. We wisten van de uitkijktoren en besloten even langs te rijden om te kijken of er wat gebeurt. Er gebeurt hier best wel wat", vertellen de ouders.

,,Het gaat hier supersnel. Het is leuk om te zien hoe de schepen inparkeren. Ik heb er een van 110 meter lang gezien. De lengte staat erop", vertelt Dex. ,,Ik zag een heel diepe boot met drie grote containers", vult Lot hem aan. Wat ze denken dat erin zit? ,,Dingen uit andere landen, zoals schoenen en kleren", vermoedt Dex.

