Grote ontslagronde bij Hollandia Structures: gerenommeerd metaalbedrijf schrapt 70 banen

Beter zicht op beschermde vleermuis en huismus om zo meer vaart te brengen in woningbouw­plan­nen

ZEVENBERGEN - Waar verblijven in bebouwd gebied vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen? Door dat in een keer goed in kaart te brengen, verwacht de gemeente Moerdijk projecten voor woningbouw te kunnen versnellen. Want steeds een afzonderlijke natuurtoets is dan niet meer nodig.

13 april