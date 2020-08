Grote drugsdumping van 2500 liter afval van amfetaminelab gevonden in Heijningen

Evenemen­ten­ter­rein Zevenber­gen opgeknapt: dit is er allemaal gebeurd

10 augustus ZEVENBERGEN - De skatebaan is opgeleverd, het fietspad ‘het Suikerpad’ is hersteld en er zijn nieuwe informatieborden en een bijenhotel geplaatst bij het Bomenpad. Er is veel gebeurd op en rond het Zevenbergse evenemententerrein de afgelopen periode.