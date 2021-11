Grote controle bij haven Moerdijk: ‘Hoe vaak lees je wel niet over cocaïne tussen de bananen?’

Moerdijkse raad stemt na verhit debat in met begroting 2022: ‘Respectlo­ze machtsver­to­ning’

ZEVENBERGEN - ,,Heel respectloos.” De oppositie in de Moerdijkse gemeenteraad had geen goed woord over voor de manier waarop de coalitie de begroting voor 2022 ‘er doorheen heeft geduwd’.

12 november