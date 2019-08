Grote brand in schuur van boerderij in Langeweg

Aangehou­den drietal bij professio­neel drugslab in Zwingel­spaan moet langer vastzitten

17:06 ZWINGELSPAAN - De drie mannen die zijn aangehouden bij een recente inval in een professioneel drugslab in Zwingelspaan blijven vastzitten in beperking. De rechter-commissaris in Breda heeft de verdachten in bewaring laten stellen.