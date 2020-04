Grote brand bij bedrijf aan Orionweg in Moerdijk

ANALYSE Vesting­stad slaat met afblazen steiger tweede grote slag: ‘Er was veel ruis op de lijn, maar het gaat steeds beter’

6:00 WILLEMSTAD - Het afblazen van de riviercruisesteiger in Willemstad staat niet op zich. De laatste jaren is er in de vestingstad veel ongenoegen over grote projecten. Het lijkt er op dat het college van burgemeester en wethouders schoon schip aan het maken is om zo de moeizame relatie te verbeteren.