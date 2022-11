Grootste kraan van Europa tilt 'groen’ fornuis op zijn plek bij Shell Moerdijk

Verhit avondje in Moerdijk: ‘Waarom duizend arbeidsmi­gran­ten op één plek?’

MOERDIJK - Ze stonden tot in de gang. Want op drie locaties in hun dorp onderdak bieden aan bijna duizend arbeidsmigranten is ‘te veel van het goede’. Dat punt maakten zo'n 200 verontruste Moerdijkers donderdag in een nokvolle Ankerkuil.

19 november