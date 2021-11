Groot verdriet om Knofje: wie schoot kat dood met luchtbuks?

Afgelopen zondagmiddag werd Knofje gevonden bij de voordeur van de buurvrouw in het Kroonwerk. Ze was kletsnat door de extreme regen die dag en haar achterlijf werkte niet mee. Hier klopt helemaal niks van, was Goverdes eerste gedachte. ,,Normaal loopt ze altijd achter je aan. Maar je denkt niet meteen aan iets ernstigs, want er was geen bloed of wond te zien.”