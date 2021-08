Groot stopcontact aan de wal: schepen in Moerdijkse haven liggen straks aan de stekker

interview Inge Maliepaard: ‘Heerlijk, die ons-kent-ons mentali­teit in Helwijk’

17 augustus HELWIJK - Inge Maliepaard is in haar rol als beheerder van wijkgebouw De Blokhut en speeltuin Kindervreugd een spin in het Helwijkse sociale web. Er kan in het piepkleine dorp vrijwel niks gebeuren, of Inge is erbij betrokken. En anders haar man Erik wel.