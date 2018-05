Groot medisch centrum in Dr. Ariënslaan Zevenbergen

Scholieren Markland College klagen over Hazeldonk­se Zandweg en de Dreef

13:05 ZEVENBERGEN - Termen als gebiedsbeheerders, beeldkwaliteit en buurtchecklocatie boeien de leerlingen van 3 VWO van het Markland College in Zevenbergen niet. Maar ze merken wel op dat de dijk tussen Standdaarbuiten en Zevenbergen in de winter veel te donker is en dat de straten in de woonwijken in diverse kernen vol gaten en kuilen zitten.