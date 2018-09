Groot financieel probleem dreigt voor opengraven haven Zevenbergen: 'Dit is waar we bang voor waren'

Aannemerscombinatie Van den Herik/Colijn/Rasenberg zegt 3 miljoen extra nodig te hebben voor de klus die is aangenomen voor 20 miljoen. Moerdijk Lokaal is 'gigantisch teleurgesteld'. ,,Dit is waar we bang voor waren", stelt Joosten die zegt regelmatig gevraagd te hebben om inzage in de financiële risico's . ,,Nooit gekregen. Nou, nu hebben we ze." Een weg terug is er volgens de partij niet. ,,De aanpak van het college, het werk wel op 1 oktober starten, is de meest verstandige manier."