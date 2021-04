Groot alarm voor brand bij Labee Group op Moerdijk, brandweer haalt Cobra Cutter van stal

Het vuur ontstond in een lopende band van de onderneming die onder meer haardblokken, houtpellets en kattenbakvulling maakt. Er was een flinke rookontwikkeling. ,,Omdat het een afgesloten band is kon de brandweer er moeilijk bijkomen. Omdat ze niet goed wisten waar ze mee te maken hadden, werd er groot alarm geslagen.”

Meerdere eenheden

Er rukten meerdere eenheden uit en er werd een zogenoemde Cobra Cutter ingezet: een apparaat dat door wanden boort om in de ruimte erachter te blussen. Rond 21.30 uur was de brand onder controle. Wat de oorzaak is, kan Labee nog niet zeggen. ,,Daar doen we onderzoek naar.”

Vaker grote branden

Het familiebedrijf had in het verleden vaker met grote branden te maken. De laatste keer was in 2008. In 1996 brandde het toen net op het industrieterrein Moerdijk gevestigde bedrijf tot de grond toe af. Nog erger was de brand in de vorige fabriek in het Zuid-Hollandse Langerak in 1993. Daarbij kwamen drie mensen onder wie twee brandweerlieden om en vielen veertien gewonden.