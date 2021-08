Grondige opknapbeurt in theater de Schuur, nieuwe seizoen gaat aangepast van start

Lift uit 1995

Beneden zijn Jan Dekkers en Boudewijn van Heijst druk in de weer om de zaal weer in gereedheid te brengen voor de opening van het nieuwe seizoen. ,,De lift is van 1995. In 1999 hebben we hem verplaatst naar de plek waar we hem nu hebben afgebroken, dit is dus de laatste keer dat ik hem in mijn handen heb gehad”, meldt Dekkers die al vele jaren vaste ‘bouwmeester’ is in de Schuur.



Van Heijst neemt deze weken het schilderwerk voor zijn rekening. ,,Ik heb praktisch heel de Schuur van binnen al geschilderd.”