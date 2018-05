Groep wielrenners komt ten val in Fijnaart

De groep reed in de richting van de Appelaarsedijk toen een van de wielrenners met zijn fiets in de berm terecht kwam. Hierdoor ontstond er een kettingbotsing en kwam de groep ten val.

Twee ambulances en meerdere eenheden kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Drie wielrenners zijn voor verdere onderzoek naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.