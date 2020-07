‘Groenzones rond industrieterreinen om te koelen’

MOERDIJK - Voorlopig zitten de Moerdijkers goed achter de dijken, maar door het smelten van de permafrost in Siberië zou dat over een jaar of twintig flink kunnen veranderen.

Geen opwekkende boodschap van Thomas Jansen dinsdagavond, tijdens de digitale Klimaatdialoog Moerdijk. Hij is landschapsarchitect en klimaatexpert en hield via Zoom een presentatie voor zo'n veertig mensen van natuurorganisaties, dorpsraden, bedrijfsleven et cetera.

Volledig scherm Screenshot van de Zoom-meeting over het klimaat in de gemeente Moerdijk. © Florence Imandt

,,Ik maak me grote zorgen over de methaangassen die vrijkomen door het smelten van de permafrost. Het is een proces dat we niet kunnen stoppen en dat maakt het heel spannend.”

Maar gelukkig, er is nog tijd om te voorkomen dat Moerdijk onder water loopt. Of juist door hitte uitdroogt. Tijd om ‘waterrobuust’ te worden en ‘klimaatbestendig’. Want er komen meer excessen qua weer en die leiden tot wateroverlast, overstromingen, droogte en hittestress.

Hittestress ontstaat in stadscentra met veel stenen

Tot nu toe valt dat allemaal best mee in Moerdijk, ook al omdat de bodem uit klei bestaat. Maar hittestress zal zeker ontstaan in de verstedelijkte gebieden waar veel appartementen zijn en andere stenen gebouwen en pleinen. Zevenbergen dus en in mindere mate Fijnaart. Maar ook het industriegebied Moerdijk is een enorme hittebron.

Volledig scherm De Zelkova schijnt uitstekend geschikt te zijn om hittestress tegen te gaan. © Helga Smith

Van hittestress kun je onrustig worden, je kunt er ademhalingsklachten van krijgen, slapeloosheid. Maar als je groenzones aanlegt, kun je je ertegen wapenen. Die zorgen namelijk voor flinke verkoeling omdat ze vocht vasthouden en dus ook nog eens overtollige neerslag opvangen.

,,Rondom het industrieterrein wordt daar al aan gewerkt en rondom het toekomstige Logistiek Park Moerdijk is dat ook zeker aan te bevelen.”

Een boom koelt even veel als tien airco's



Ook groendaken van kruiden en gras zijn aan te bevelen, volgens Jansen, meer nog dan velden vol zonnepanelen waaronder vaak woestijnachtige bodems ontstaan. Vergroenen is zijn boodschap, overal. Eén boom koelt net zo veel als tien airco's.

Volledig scherm Foto uit 2019 van groene daken in Breda. Die gemeente subsidieert ze. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Na de presentatie van Thomas Jansen kon in kleine groepjes gediscussieerd worden over drie thema's: werk- en leefklimaat, economie en landbouw, natuur.

In september volgt een regionale Klimaatdialoog en wordt in breder verband verder gepraat over effecten en kansen van klimaatverandering.

Volledig scherm Beeld van de Moerdijkse Zoomvergadering dinsdagavond over klimaatveranderingen. © Florence Imandt