Groente- en fruitwinkel in Zevenbergen moet stoppen: ‘Dit past niet op een bedrijventerrein’

,,We grossieren in groente en fruit. De verkoop liep lekker en werd door klanten goed ontvangen. Aanvankelijk dachten we om een boerderij-automaat te plaatsen met vers groente en fruit. Hiervoor hebben we ook een verzoek ingediend dat inmiddels is goedgekeurd. Ik ben zo enthousiast geworden door alle leuke reacties, ja dat ‘smaakte’ naar meer. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning hebben we ook de verkoop op vrijdagmiddag gemeld. We dachten; wanneer automaat verkoop toegestaan wordt (die staat er 24 uur per dag) zal de vrijdagmiddag ( 13.00-17.00) verkoop ook geen probleem zijn. We doen er immers niemand kwaad mee, alles op eigen terrein; parkeren en een ruime loods waar afstand gehouden kan worden. Iedereen is blij met onze “overdekte kraam”, vorige week hadden we op vrijdag middag bijna 100 klanten. Ja we zijn teleurgesteld omdat vandaag onze laatste verkoopdag is”. Geduldig staan klanten voor de laatste keer in de rij, aan hun reacties te horen vinden ook zij het jammer dat het stopt.