Groen licht aankoop stikstofrechten voor LPM

Bieb mag open: ‘Gelezen boeken gaan 72 uur in quarantai­ne’

6:00 De bibliotheken mogen 11 mei weer open, maar in West-Brabant gaat dat niet in een keer lukken. ,,De datum was voor ons een complete verrassing", stelt directeur Frederique Assink van de bibliotheek West-Brabant. ,,We zijn hartstikke blij hoor, maar er komt veel bij kijken. Heel misschien dat de vestiging in Roosendaal maandag als eerste open kan.”