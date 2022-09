Groen als wisselgeld voor windmolens: iedereen z’n eigen boom of een gemeenschapsbos?

Snelheids­dui­vel in Moerdijk gepakt met drugs en duizenden euro’s cash in zijn auto

MOERDIJK - Bij het aan de kant zetten van een automobilist die 50 kilometer per uur te hard reed in Moedrijk, stuitte de politie zaterdag op iemand die nog veel meer op zijn kerfstok had. De man had ook harddrugs in zijn auto en enkele duizenden euro’s aan contant geld.

