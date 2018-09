Griezels en terrordokters in Standdaarbuiten bij 'grootste halloweenfeest van Brabant'

STANDDAARBUITEN - Het allerengste stukje Brabant vind je 20 oktober in Standdaarbuiten. Dat is althans de belofte van Michael van Zonneveld, die met zijn Terror Nights naar eigen zeggen het grootste halloweenfeest van Brabant organiseert.

Terror Nights Standdaarbuiten bestaat uit een trick-or-treatroute en drie spookhuizen; één van drie, één van vier en één van vijf sterren. ,,Dat geeft aan hoe eng het is. Die met drie sterren is voor iedereen toegankelijk. Vier sterren ook wel, maar die is net wat enger. En vijf sterren, ja... Dat is echt de crème de la crème van Halloween'', klinkt het trots.

Wat dat dan inhoudt? ,,In De Standaert stellen we de Tunnel of Terror op. Dat is een tunnel van twee meter hoog en een meter breed. Die is volledig donker, met wat lichteffecten'', legt Van Zonneveld uit. ,,En er zitten twintig acteurs in, zichtbaar en onzichtbaar. Die onzichtbare gaan je bijvoorbeeld over je hoofd aaien of bij je enkels pakken. Dat maakt het echt gigantisch eng.''

Dokter Terror

In het viersterrenspookhuis in de sportzaal, wordt met echte bomen een bos nagebootst en kun je je in het ziekenhuisgedeelte laten opereren door 'Dokter Terror'. Het driesterrenspookhuis staat in de loods van Hilkhuysen aan de Molenstraat. ,,Daar begint de route dus ook. Op het stuk van daar naar De Standaert kun je bij minimaal tien huizen trick-or-treaten. Bij het kaartje van 12,50 zit drinken en snoep dus inbegrepen.''

Van Zonneveld houdt de Terror Nights al tien jaar in Spijkenisse, maar sinds vorig jaar dus ook in Standdaarbuiten. ,,We zijn zelf hiernaartoe verhuisd en we houden het feest graag dichtbij huis. We hebben drie vrachtwagens vol aan materiaal, dat is een hoop gedoe om steeds heen en weer te vervoeren.''

Ambitieus

Vorig jaar op Camping Markdal trok het feest 500 bezoekers, nu wil hij naar 2000 groeien. En daar blijft het wat hem betreft niet bij. ,,In Spijkenisse trekken we nu 7.000 bezoekers, dus we hebben zeker de ambitie om verder te groeien. Standdaarbuiten is al een beetje het evenementenplein van Brabant, met bijvoorbeeld de Polderchallenge, de Lichtjesoptocht en de Dorpsweek. Met die ervaringen kunnen we ook met Halloween een gigantisch evenement creëren.''