Grens met komst Logistiek Park Moerdijk bereikt: géén nieuwe industrie en opslaghallen meer, vindt politiek

Jong in... In Langeweg vind je alleen een kapper en restaurant, toch wil Vincent (18) er heel graag blijven wonen

Vincent van Bekhoven (18) uit Langeweg is dol op zijn dorp. Hij wil er later graag zelf blijven, daarom zet hij zich in voor meer starterswoningen én daarmee het behoud van de basisschool. ,,Goed voor de leefbaarheid.”

6 maart