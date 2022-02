Gratis bomen voor omwonenden windpark A16

In de loop van 2022 en 2023 komen er 28 windmolens langs de A16; dat windpark ligt verspreid over grondgebied van de gemeenten Moerdijk, Zundert, Breda en Drimmelen.

Brieven

In eerste instantie zijn zo'n 450 huishoudens in de omgeving van het windpark geselecteerd voor deelname. Iedereen die mee kan doen aan deze ‘bomenactie’ krijgt persoonlijk bericht. De eerste brieven - in Zundert en Breda - zullen halverwege februari op de mat vallen; de eerste jonge bomen worden in de loop van maart uitgedeeld. Later ontvangen ook omwonenden in Moerdijk en Drimmelen bericht.