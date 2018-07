Grasland bij Fijnaart in vlammen op, brandweer ter plaatse

Picknick­bank voor de Druif in Klundert feestelijk ingewijd: 'We zijn er heel blij mee'

17 juli KLUNDERT - Buurtschap De Druif in Klundert heeft een zeven meter lange picknickbank gekregen. Vanavond rond zes uur is de bank op de T-splitsing van de Zevenbergseweg en de Klundertsedijk feestelijk in gebruik genomen.