Gras is groen bij kerk Standdaarbuiten

Kuijstermans kocht een paar jaar geleden de leegstaande Joannes de Doperkerk van het Bisdom Breda. Met het vinden van een goede bestemming is hij nog druk bezig. Binnen is dus nog niks gebeurd, maar aan de buitenzijde knapt de boel zienderogen op. Een club van zo'n twaalf vrijwilligers, veelal gepensioneerden, is er elke maandag in we weer. Er is een tuin aangelegd, met groen gras, voorwaar een puike prestatie gezien afgelopen zomer, melden ze trots. Ze zijn ook bezig met verlichting om het gebouw mooi aan te stralen. ,,En straks gaan we een beukenhaag planten'', ontvouwt Theo van Beek de planning.