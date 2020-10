Granaten geruimd voor nieuwe natuur bij dorp Moerdijk

Hevig gevochten

Dat er munitie is gevonden, komt niet als een verrassing. In de omgeving van de Moerdijk-bruggen is in de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten. In het gebied vonden bodemonderzoekers van een gespecialiseerd bedrijf Engelse en Duitse brisantgranaten, een Duitse mortiergranaat, een Engelse raketmotor en restanten van Amerikaanse explosieven.

Gerekend op EOD

Er was dus op gerekend dat de EOD in actie moest komen, al had Henk Schakenraad, programmamanager Infrastructuur & Beheer van het havenbedrijf, niet gedacht dat er zoveel zou worden gevonden. ,,Ze lagen allemaal redelijk ondiep in de grond en er is in de afgelopen tientallen jaren gewoon door boeren gewerkt in het gebied.”