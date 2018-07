Grafschennis in Zevenbergen: 'Wie doet zoiets?'

Monique en Jan komen uit Zevenbergschen Hoek. Drie dagen geleden kwamen ze er bij toeval achter. ,,Het was zondag. Ik ging met mijn man een rondje fietsen en ik zei tegen hem: 'Laten we eens bij Thijs gaan kijken.' Wij ernaar toe, hij voorop. Ik zag al dat hij er helemaal verstijfd bij stond. Even later wist ik waarom: het grint op het perkje was weg, een kruis waar een bloemetje in kan, was weg. Verschrikkelijk. Wie doet zoiets?"



Haar vader houdt zich groot, zegt dochter Angelique. Zelf geeft ze toe dat ze erg ontdaan is. ,,Ik heb last van paniekaanvallen, ik ga zo naar de huisarts." Ze hebben de beheerder gebeld, Ries Leijs. ,,Die wist ons te vertellen dat de adelaar wel vaker van zijn plaats was. Eén keer stond hij achter het graf, en toen heeft hij hem weer op het graf gezet."