Graanpop Fijnaart schudt de billen op ‘foute’ avond

FIJNAART - Een ‘foute’ avond, wat houdt dat nu eigenlijk in? Voor het Fendertse Graanpop betekende het zaterdagavond in ieder geval een succes, want met zo'n 1000 bezoekers groeide het festival flink ten opzichte van vorig jaar.

,,Het is gezellig druk", is Marlon Koomans van de organisatie tevreden. ,,Ik sta achter de bar en dacht dat ik het de eerste uurtjes wel lekker rustig zou hebben, maar nee dus.” En dan te bedenken dat de wind de temperatuur behoorlijk omlaag trok. ,,Gelukkig staat het podium zo dat je er geen last van hebt, maar het was met de opbouw wel een gedoe", vertelt ze. ,,Dat werd echt een race tegen de klok. We konden pas om zes uur aan de laatste dingen beginnen, en om zeven uur kwamen de eerste mensen al binnen.”

‘Fout’

Zij genieten deze avond van lokale dj's in een - bomvolle - opblaasbare pub die “Ierse Boenkspub” is gedoopt en waar het zeil op eindeloze reggaetonbeats meetrilt, terwijl op het hoofdpodium headliner DJ Paul Elstak de avond afsluit, nadat Qmusic-dj's het ‘foute uur’ uit hun radioprogramma naar Fijnaart hadden gebracht, en acts met namen als Fout en Koos en Grens&Loos ook al een duit in het zakje hadden gedaan. Oftewel; een foute avond.

Maar wat daar nu precies zo ‘fout’ aan is, daar weet de organisatie zelf ook niet zo goed de vinger op te leggen. ,,Ja, lastig... De muziek, dat is van alles wat", zegt voorzitter Melvin Zagers. ,,En verder hoef je nergens aan te denken.”

Volledig scherm Het publiek op Graanpop 2019 hoefde zich geen moment te vervelen © Freek Verhulst

Ook de muziek schept niet direct licht in de duisternis. De Lievelings Dj's van je Zusje draaien muziek waar je op een willekeurige vrijdagavond in het centrum van Breda ook niet aan ontkomt. En de klanken van bijvoorbeeld Beastie Boys, of Stromae, die over het terrein schallen, die kunnen toch ook de goedkeuring van de meest serieuze muziekrecensenten wegdragen.

Billen

Op dit soort vraagstukken heeft meestal degene die het hardst danst het beste antwoord. Ook hier op Graanpop, waar het publiek het gewas uit de festivalnaam vooral eert als grondstof voor een goudblonde vloeibare versnapering. ,,Wat er fout aan is? Het is muziek waar je je billen op kunt schudden", antwoordt een groepje blondines. ,,Dat is het: hier in mijn eigen dorp nergens aan denken, bier drinken en met m'n billen schudden.”