Graafwerk haven Zevenbergen: kermis verkast naar Kristallaan

Karin Jonker van de firma Jonker-Blokker uit Hippolytushoef, het bedrijf dat de Bartholomeuskermis organiseert, zegt een dubbel gevoel bij de verplaatsing te hebben. ,,Ik heb best wel zorgen. De Bartholomeuskermis is erg oud, je doorbreekt zo toch een traditie. Het is te hopen dat de mensen ook op deze nieuwe plek naar ons toekomen. Aan de andere kant hebben we er begrip voor dat dit werk moet gebeuren. Het is nou eenmaal niet anders, we zullen moeten roeien met de riemen die we daar straks hebben.''