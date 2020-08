Gouden tand verkopen? De goudprijs gaat door het dak: ‘Mensen willen hun vermogen veiligstellen’

,,We zien van alles binnenkomen: gouden horloges, sieraden, munten en zelfs gouden tanden", vertelt Peter Verweij. Hij is goudexpert en werkt als invaller bij verschillende goudwisselkantoren, onder meer in Breda. ,,Het is nu 19.21 uur en de laatste klant is net vertrokken. Ik heb de hele dag door mensen binnen gehad. Ik vind dit echt een heerlijke tijd.”