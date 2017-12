Gouden prijs voor overblijfmoeders Willem de Zwijger in Willemstad

Overblijfmoeder Alike Koomans is trots op de gouden TSO-ster die zij en zes andere overblijfmoeders van de Willem de Zwijgerschool in Willemstad in ontvangst mochten nemen. Het is de eerste school in de gemeente Moerdijk die zich een TSO (tussenschoolse) Voorbeeldschool mag noemen.

Waardering

Ook directeur Susanne Commandeur is blij met de waardering die de school krijgt. "Overblijfmoeders hebben het echt niet altijd makkelijk. Als er een akkefietje voorvalt, gebeurt dat vaak tijdens het overblijven." Commandeur wijst daarbij op bijvoorbeeld kapotte knietjes na het rennen en vliegen over het schoolplein. "Als zoiets gebeurt, zijn het de overblijfouders die de kinderen troosten en verzorgen. Het is voor mij ontzettend belangrijk dat de moeders zich gewaardeerd voelen."

Quote Veiligheid en gezelligheid staan bij ons voorop, en dat loont Alike Koomans

Pedagogisch klimaat

Op de basisschool blijven op dinsdag en donderdag soms wel zeventig kinderen tegelijk over. "Dat vergt wel wat organisatie", lacht Koomans. "We moeten ervoor zorgen dat de kinderen goed eten en drinken, dat het tijdens het eten rustig maar gezellig is, dat kinderen met een allergie niets krijgen wat ze niet mogen en dat bepaalde leerlingen hun medicijnen op tijd hebben. Na het eten gaan we naar buiten. De kleintjes spelen op het speelplein en met de ouderen gaan een paar moeders naar het Avonturenpad hier in de buurt." Volgens Commandeur werd vooral dat laatste erg geprezen door de observator van TSO Voorbeeldschool. "Naar aanleiding van de observatie kwam naar voren dat de organisatie en het pedagogisch klimaat tijdens het overblijven dik in orde zijn."

Koomans, al 13 jaar als overblijfmoeder actief, is blij te horen dat het clubje ouders het goed doet. "Die bevestiging is fijn. Veiligheid en gezelligheid staan bij ons voorop, en dat loont."