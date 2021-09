Golden Tulip Zevenbergen wordt Fletcher

Make-over voor toeristen­be­las­ting: van bezuini­ging­s­truc naar investe­rings­pot­je

22 september ETTEN-LEUR - Het plan om toeristenbelasting te heffen in Etten-Leur stak vorig jaar opnieuw de kop op tijdens een bezuinigingsronde. Liever wat ophalen bij bezoekers van buitenaf dan extra bezuinigen op lokale organisaties, was toen de gedachte. Nu de gemeentelijke beurs weer wat beter gevuld is komt de heffing er nog steeds.