Goed toeven op Graanpop ondanks ontbreken hoofdact Snollebollekes

,,Snollebollekes trekt enorm veel publiek," vertelt Marlon Koomans van de KPJ Oudemolen. ,,Vooral de jeugd is helemaal weg van hem. Maar hij is ziek. Maar 'Het Feestteam' neemt het nu van hem over en die zijn ook heel erg goed."

Het was zondagmiddag goed toeven in de tuin van café de Graanbeurs in Fijnaart. Een heerlijk temperatuurtje, lekker zonnetje, goede muziek en veel publiek. Meer is er niet nodig voor een goed festival. Het festival begon zaterdagavond met de 'foute avond' met optredens van Lamme Frans en Willem de Wijs en een afterparty in café De Graanbeurs. ,,Het was heel gezellig," meldt Koomans. ,,De optredens waren in de tent. Het was lekker druk en na afloop is iedereen naar het café gegaan voor de afterparty."