Goed milieurapport voor industrieterrein: ‘We laten zien dat het geen loze woorden zijn’

Haven in zicht De mooie en minder mooie kanten van de nieuwe Zevenberg­se haven

12:03 ZEVENBERGEN - Ongeveer 20 jaar geleden streek Art Frickus (57) neer aan de Noordhaven in Zevenbergen en toverde een zwaar verwaarloosd pand uit 1850 om tot de prachtige woning die er nu staat. Zijn keuze om juist naar deze eeuwenoude stad te trekken en in het centrum te gaan wonen was een hele bewuste. ,,Een gezellig plek met voldoende voorzieningen. Die hebben we hier gevonden.’'