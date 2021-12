Goed milieurapport voor industrieterrein Moerdijk

Inzameling oud papier in Moerdijk op de schop: ‘Jammer, dat scheelt ons 9000 euro per jaar’

ZEVENBERGEN - Het ophalen van oud papier gebeurt vanaf volgend jaar niet meer maandelijks in de gemeente Moerdijk, maar eens in de vier weken. Dat betekent dat er in 2022 één extra ophaalronde is.

