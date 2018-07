Gloednieuwe terras van Tumi's in Zevenbergen moet weg

,,We hebben een terrasvergunning", reageerde Kallenberg. ,,Maar de ambtenaar zei dat we een speciale vergunning moesten aanvragen. Ik vroeg hem sinds wanneer een zwevend terras een bouwwerk is. In de daarop volgende discussie vernam ik dat het aanvragen van een bouwvergunning sowieso geen zin meer had. Pal voor onze zaak beginnen namelijk straks de werkzaamheden voor de nieuwe haven. Maar wat is straks? Ze beginnen hier ver na de zomer met het uitgraven, een tiental meters bij ons vandaan, en daarna komen ze voor het straatwerk bij ons. Dat duurt nog maanden. Maar ondertussen mogen we tijdens de zomer geen nieuw terras hebben."