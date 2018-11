Glitter en glamour bij danskampioenschappen in Noordhoekse kerk

De wedstrijden trekken dit jaar 480 paren uit twaalf landen. Ze dansen, in prachtige jurken en kostuums, de sterren van de hemel. ,,Uiterlijk speelt mee, maar techniek is allerbelangrijkste," zegt organisator Toine Daas. ,,We hebben verschillende locaties gebruikt, maar de kerk is echt fantastisch. Geweldig sfeervol en een mooie akoestiek. Er komen zoveel deelnemers dat we de tijden moesten verschuiven.”

Promoveren

De dansparen strijden voor bekers, alleen de hoogste seniorenniveaus van de World DanceSport competition doen mee. De nationale wedstrijden zijn er ook, hier kunnen dansparen punten verdienen waarmee ze promoveren naar een hogere klasse. In Nederland zijn dat tien klassen.

Peter Ankersmit en Kirsten Branderhorst dansen hun eerste wedstrijd bij de eerste debutanten. ,,Volgens ons ging het wel goed. We vinden de locatie erg mooi, maar het is wel erg krap. Gelukkig is de dansvloer wel lekker groot," zegt het stralende koppel.

In korte tijd moeten de dansparen zich bewijzen onder de strenge ogen van de internationale juryleden. Zij kijken vooral naar de techniek, ritme, hakken en tenen en houding. Het uiterlijk speelt maar een beetje mee. Toine: ,,Bij de senioren is de oudste groep 55 tot 65 jaar, dat zijn mensen die al dertig tot veertig jaar fanatiek dansen, echt als hobby.”

Toine Daas is trots: ,,Wij zijn blij dat alle paren hier naartoe komen. De belangstelling voor het wedstrijddansen neemt wereldwijd af en komt doordat jongeren nu meer keuzes hebben.”

Gymzaal

Sinds afgelopen donderdag een echtpaar, Douwe en Laura van der Leest dansen sinds anderhalf jaar en ze komen uit in de vierde debutantenklassse. "We zijn tevreden, het gaat goed. Het is leuk om samen een hobby te hebben. De kerk is erg mooi en lekker warm."

Olaf van Schijndel en Kelly Sinx dansen nog korter, pas een ruim half jaar doen zij mee aan wedstrijden en komen uit in de derde debutantenklasse. “Wedstrijden zijn vaak in een gymzaal, dan is dit wel erg sfeervol. Het gaat redelijk goed, doordat we met een kleine groep zijn mogen we allemaal door naar de finale," lacht Kelly.